Углич, Ярославская область, 19 ноября, 2019, 17:47 — ИА Регнум. Осужденный исправительной колонии №3 УФСИН России по Ярославской области обвиняется умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, приведшем к гибели другого осужденного. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в следственном управления СКР по Ярославской области. Колония находится в городе Углич Ярославской области, местом совершения преступления стал ремонтно-механический участок, расположенный на территории спецучреждения.

УФСИН по Ярославской области Производственный цех в ИК-3

«В сентябре текущего года мужчина, находясь во фрезеровочном помещении, будучи в состоянии алкогольного опьянения, испытывая личные неприязненные отношения к 30-летнему осужденному, нанес ему не менее 9 ударов руками и 1 удар металлическим стержнем в область головы. От полученных повреждений потерпевший скончался спустя несколько дней в отделении реанимации Угличской ЦРБ», — пояснили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Ярославской области.

Осужденному уже предъявлено обвинение, отдельно следователи имеют претензии к самой исправительной колонии.

«По результатам расследования следователем внесено представление в адрес руководства исправительного учреждения с требованием устранить нарушения, которые способствовали совершению данного преступления, и не допускать их впредь», — отменили в СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в январе 2019 года в этой же колонии заключенный погиб на производстве, получив несовместимую с жизнью травму головы.