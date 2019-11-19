Калуга, 19 ноября, 2019, 14:37 — ИА Регнум. В Москве состоялось общее собрание представителей городов-членов международной ассоциации «Породненные города», посвященное 55-летию ее создания. В торжествах приняли участие главы городов, представители общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава самоуправления Калуги выступил на встрече «Породненных городов»

Ассоциация «Породненные города» была основана в апреле 1964 года, а начало международному движению породненных городов было положено в 1944 году, когда состоялось первое в мире породнение советского города-героя Сталинграда и английского города Ковентри, практически полностью разрушенного немецкими бомбардировками в 1940−42 гг.

В структуре Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами с 1964 по 1991 год функционировала Ассоциация по связям советских и зарубежных городов, при содействии которой 289 городов и регионов бывшего Советского Союза породнились с 530 городами и регионами в 71 стране мира.

В декабре 1991 года на отчетно-выборном собрании было принято решение об учреждении международной ассоциации «Породнённые города» как международной неправительственной организации-правопреемника Ассоциации по связям советских и зарубежных городов.

В настоящее время в деятельности ассоциации участвуют более 180 городов России и стран СНГ.

Поздравил коллег с юбилеем и глава городского самоуправления Калуги, председатель Союза представительных органов местного самоуправления Александр Иванов.

«Ассоциация «Породнённые города» внесла огромный вклад в развитие международного и межмуниципального сотрудничества, способствовала укреплению дружеских и партнёрских отношений, — подчеркнул Александр Иванов. — В настоящее время ассоциация продолжает вести активную работу по развитию сотрудничества между городами и регионами, внедряет новые формы и методы взаимодействия, стремится к укреплению доверия, взаимопонимания и дружбы между народами и государствами! Калуге выпала высокая честь быть организатором форума породнённых городов России и Германии, который пройдёт в 2021 году в рамках празднования 650-летия нашего города. Уверен, что форум даст новый импульс развитию межмуниципального сотрудничества и будет способствовать укреплению побратимских и партнёрских связей между городами».