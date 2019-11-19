Москва, 19 ноября, 2019, 17:15 — ИА Регнум. Президент Швейцарии Ули Маурер в четверг, 21 ноября, посетит Россию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

White House Ули Маурер

Ожидается, что в Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина с швейцарским коллегой.

В ходе встречи будут обсуждены «ключевые вопросы дальнейшего развития российско-швейцарского сотрудничества, а также некоторые актуальные темы международной повестки дня», информирует пресс-служба.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что 21−22 ноября Ули Маурер посетит с официальным визитом Казахстан. В состав швейцарской делегации также войдут представители бизнеса.