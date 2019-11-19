Талибы* освободили американца и австралийца в обмен на своих командиров
* Талибы — запрещённая в России организация
Кабул, 19 ноября, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободило гражданина США и гражданина Австралии в обмен на троих своих командиров, 19 ноября передает агентство Associated Press.
ISAF Public Affairs
Афганские боевики
Двоих пленников обменяли на Анаса Хаккани, брата «второго человека» в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддина Хаккани, а также Хаджи Малик Хана и Хафиз Абдул Рашида.
Американец Кевин Кинг и австралиец Тимоти Уикс находились в плену более трех лет. Они уже успели связаться с родственниками и сообщить, что боевики обращались с ними хорошо.
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