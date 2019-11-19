Басра, Ирак, 19 ноября, 2019, 16:41 — ИА Регнум. Нефтяной экспорт Ирака пока не пострадал из-за блокирования протестующими нескольких портов вблизи Басры, 19 ноября передает агентство Reuters.

Нефтяной танкер

В настоящий момент демонстрантами заблокированы выезды из порта Хор-аль-Зубайр, однако нефтяные терминалы порта и нефтепроводы работают в прежнем режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее, 18 ноября, демонстранты блокировали работу крупнейшего товарного порта Ирака Умм-Каср.

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