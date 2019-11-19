Ярославль, 19 ноября, 2019, 16:38 — ИА Регнум. Получение справки психиатра-нарколога после 22 ноября в разных регионах центра России округа будет стоить от 2900 до 5000 рублей (вместо 240 — 600 рублей сейчас). Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в государственных наркологических диспансерах разных регионов.

Справка психиатра-нарколога

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рост обусловлен новыми исследованиями на крови и мочи на основании приказа Минздрава. При этом в большинстве регионов официальных цен исследований пока нет.

«У нас нет калькуляции, она не посчитана экономистами. Мы можем порекомендовать пройти исследование сейчас — до 22 ноября, пока действует цена в 240 рублей. В любом случае цена изменится, будут проводится новые исследования по приказу Минздрава», — сообщили в Тверском областном наркологическом диспансере.

В Тульской области смогли назвать лишь примерную стоимость — около 5 тысяч рублей за справку. Сейчас она стоит 600 рублей. В Вологде сообщили о росте цены с 330 до 2900 рублей. В Иванове справка будет стоить около 4500 рублей вместо 450 рублей сейчас.

Официальная стоимость определена в Костроме — 3250 рублей (сейчас с 550). В Ярославской области, как ранее сообщало ИА REGNUM, справка подорожает см 350 до 4800 рублей — эта цена также объявлена официально.