Стокгольм, 19 ноября, 2019, 16:16 — ИА Регнум. Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Соответствующее заявление сделала прокурор Ева-Мари Перссон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

thierry ehrmann Джулиан Ассанж

«Я приняла решение прекратить расследование», — сказала Перссон.

По её словам, показания в деле против Ассанжа недостаточны для продолжения расследования, а допрос основателя WikiLeaks не изменит ситуацию.