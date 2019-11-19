Калуга, 19 ноября, 2019, 17:16 — ИА Регнум. В Калужской области вступил в законную силу приговор в отношении 28-летней женщины, причинившей по неосторожности смерть своему малолетнему сыну. Об этом 19 ноября сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина.

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В июле 2018 года женщина легла спать, положив рядом с собой малолетнего сына. Во сне ребёнок задохнулся. Женщина виновной себя не признала.

Суд первой инстанции признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок один год. В апелляционной жалобе защитник осужденной просил женщину оправдать, но калужский областной суд оставил приговор без изменения.