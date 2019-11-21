Киев, 22 ноября, 2019, 02:05 — ИА Регнум. Военно-промышленная отрасль украинского хозяйства еще не умерла, но уверенно к этому идет. О том, почему так происходит, рассказывает автор ИА REGNUMАлександр Запольскис.

Gov.ua Рабочая поезда Зеленского в Харьковскую область

Утверждение о предсмертном состоянии украинского ВПК есть объективная констатация суровой реальности, сам нынешний президент Украины, посетив крупнейшее предприятие украинского военпрома — танковый завод в Харькове — смог выдавить из себя лишь тривиальное «я в шоке». Шоковое состояние Зеленского легко объяснимо.

Мощности, позволявшие когда-то выпустить 900 танков в год, за последний десяток лет выдали одну-единственную машину. Причем ситуация с этим заводом легко распространяется на всю оборонную отрасль Украины, арифметика деградации проста: из 350 предприятий ВПК, доставшихся Украине в наследство от советского прошлого, сотня уже отдала концы, а оставшиеся, вместо того чтобы давать продукцию на сумму от 3 до 10 млрд долларов в год, как оценивают специалисты, выпускают лишь на 500 млн. По факту это неплохо, ведь обладай украинский ВПК большими возможностями, — количество жертв гражданской войны на Украине было бы выше.

Читайте статью Александра Запольскиса «Шок Зеленского: украинский ВПК умирает».