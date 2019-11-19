Варшава, 19 ноября, 2019, 16:20 — ИА Регнум. 19 ноября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил в Сейме с программной речью о деятельности нового правительства. Президент Польши Анджей Дуда выслушал речь и высказал свое мнение касательно ее содержания. Об этом сообщает польское новостное агентство Polskie Radio.

Матеуш Моравецкий

Анджей Дуда по этому поводу заявил: «Мне отрадно, что премьер-министр акцентировал внимание на важных, по моему мнению, вопросах, мы хотим, чтобы Польша, в конце концов, становилась все более нормальным государством; это понятие (нормальное) поднялось на совершенно другой уровень».

Президент также подчеркнул, что глава правительства особо большое значение придал вопросам семьи, защиты детей и молодежи от пагубного влияния, и эти слова премьера он полностью одобряет.