Москва, 19 ноября, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Рубль, как и валюты других стран с развивающейся экономикой, с нетерпением ждет следующей поворотной точки в уже длящемся 18 месяцев торговом конфликте США и Китая, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Смогут ли переговорщики обеих стран все же преодолеть серьезные разногласия и наметить последовательный путь по их урегулирования в рамках трех фаз, о чем договорились в середине октября? Или же весь мир ждет скорее сохранения сложившегося статус-кво как минимум до президентских выборов США, что по оценкам МВФ лишит мировую экономику порядка 1% роста.

Ясности в этом вопросе до сих пор нет, и состоявшиеся перед уикендом по мнению Минторга Китая «конструктивные переговоры» не дали рынкам нужной уверенности. В итоге эти заявления были перечеркнуты предположениями источников телеканала CNBC о том, что в Пекине уже готовы ждать до ноября 2020 года, рассчитывая на импичмент Трампа, поскольку тот отказался от своих прежних слов о готовности к снижению уже введенных пошлин.

Тем не менее рынки все же настроены оптимистично, и среди крупных игроков на Уолл-стрит базовым сценарием остается достижение договоренностей к концу года, так как это отвечает интересам двух стран. Поэтому видны новые рекорды на фондовом рынке и «приглушенный» рост активов, воспринимающихся как тихая гавань, такие как золото и японская йена.

Рубль на общем фоне выглядит сильно, благодаря налоговому периоду (25 ноября последний день выплат по НДС, НДПИ и акцизам, 28 ноября — по налогу на прибыль), а также благодаря сохранению ожиданий продолжения Банком России цикла по смягчению монетарной политике на следующем заседании 13 декабря, что поддерживает интерес к ОФЗ.

В то же время некоторое давление создает динамика цен на нефть ввиду неблагоприятных прогнозов по росту коммерческих запасов сырой нефти четвертую неделю подряд в данных от минэнерго США, которые выйдут 20 ноября.

Как и во многих других активах отсутствие определенности в торговой сфере также не позволяет котировкам черного золота набрать необходимую скорость, чтобы закрепиться выше сопротивления в $63,00.

Как итог разнонаправленное влияние этих факторов в отсутствие подвижек в торговых спорах может привести к тому, что курс доллара приблизится к верхней границе коридора 63,70−64,00 руб. в рамках равновесного диапазона 63,60−64,15 руб., характерного для последних недель. Дальнейший тренд предопределят новости с «торгового фронта», — пояснил эксперт.

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