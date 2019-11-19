Москва, 19 ноября, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ближайшие дни встретится со своим швейцарским коллегой Ули Маурером. Сообщение об этом 19 ноября опубликовала пресс-служба Кремля.

International Students’ Committee Ули Маурер

«21 ноября в Москве состоятся переговоры президента России Владимира Путина с президентом Швейцарской Конфедерации Ули Маурером, который посетит Россию с рабочим визитом», — говорится в официальном сообщении.

Отмечается, что главы двух государств обсудят развитие двухстороннего сотрудничества и ряд актуальных тем, касающихся международных событий.

Напомним, в ноябре эксперты Швейцарской высшей технической школы Цюриха призвали страны Европы нормализовать отношения с Россией. По их мнению, в противном случае европейские страны рискуют потерять стратегического партнера, который объединится с Китаем.