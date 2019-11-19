Редмонд, США, 19 ноября, 2019, 15:25 — ИА Регнум. Один из создателей игры Microsoft Flight Simulator Йорг Нейман заявил, что через пять может появиться интерактивная модель Земли с открытым исходным кодом. Об этом сообщил портал PCGamesN 18 ноября.

Интерактивный глобус

По мнению Неймана, её создание поможет игровым студиям делать проекты с максимально реалистичным отображением городов и объектов в них. Разработчик считает, что в ближайшие пять лет при помощи данных с камер по всему миру построить подобную модель будет вполне реально.

Напомним, в своей игре Flight Simulator компания Microsoft использует данные со спутниковых камер для построения реалистичной модели Земли. Новая часть проекта выйдет в 2020 году.