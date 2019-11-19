Каир, 19 ноября, 2019, 15:18 — ИА Регнум. В ответ на распространенные в СМИ сообщения о том, что США предостерегают Египет от санкций в связи с контрактом на 2 миллиарда долларов на покупку более 20 истребителей Су-35 у России, высокопоставленный государственный чиновник Египта заявил, что Египет является «независимым государством, которое не следует распоряжениям других стран в отношении своей внешней и внутренней политики».

Rob Schleiffert Су-35

Об этом пишет военный новостной ресурс Defense-aerospace.com со ссылкой на египетское издание Daily News Egypt.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что госсекретарь США Майк Помпео и министр обороны Марк Эспер предупредили министра обороны Египта Мохаммеда Ахмеда Заки, что сделка Каира по Су-35 может спровоцировать санкции со стороны США.

Египетский чиновник сказал Daily News Egypt, что предупреждение США Египту о приостановке сделки Су-35 с Россией «бессмысленно» и не должно восприниматься всерьез. Он также подчеркнул, что сделка будет продолжаться и не будет приостановлена ни при каких обстоятельствах.

«Египет не вмешивается ни во внутренние, ни во внешние дела какой-либо страны, точно так же мы не позволяем вмешиваться в наши внутренние или внешние дела какой-либо другой стране, политику или кому бы то ни было. Египет рассматривает это как нарушение суверенных прав, и это является красной линией для нас», — добавил чиновник.