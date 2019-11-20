Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг.

Москва, 20 ноября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 20 ноября: в Ленинграде начался период голодной блокады.

20 ноября 1941 года в блокадном Ленинграде в последний раз снизили норму продовольствия по карточкам. Начался период голодной блокады.

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