Липецк, 19 ноября, 2019, 15:13 — ИА Регнум. В Липецкой области за 10 месяцев 2019 года было зарегистрировано 1302 дорожно-транспортных происшествия, в которых 143 человека погибли и 1647 пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Засада. Гаишник

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число ДТП снизилось незначительно — на 0,5%, число погибших в авариях уменьшилось на 19,2%, пострадавших стало меньше всего на 0,1%.

Виновниками 91,6% ДТП были водители, нарушившие Правила дорожного движения. По вине пешеходов случилось всего 7,8% аварий. За год с 222 до 177 (на 20,3%) снизилось количество аварий, произошедших по вине пьяных водителей.

Всего с начала 2019 года инспекторы вынесли более 257,3 тыс. постановлений об административных правонарушениях. За нарушения ПДД водителям назначили штрафы, общая сумма которых составляет 254 млн 796 тысяч рублей. Из них более 146,7 млн липчане уже выплатили.