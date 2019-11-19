Челябинск, 19 ноября, 2019, 15:11 — ИА Регнум. В Челябинске будет изменена структура мэрии. Об этом заявила мэр Наталья Котова, которая 19 ноября была назначена главой города, пишет Накануне.Ru.

Cheladmin.ru Наталья Котова

Заявление она сделала после судьбоносного дня неё и для города заседания думы. Новая структура будет представлена в декабре. Возможны объединения комитетов и управлений, а также повышение комитетов до управлений.

Пока чиновники будут работать с приставкой «и.о.», — отметила мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября перед депутатами думы выступил три кандидата на пост мэра. Котова была поддержана единогласно.