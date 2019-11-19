Владикавказ, 19 ноября, 2019, 15:05 — ИА Регнум. В Северной Осетии будет реализован проект по строительству крупного тепличного комплекса. Инвестиции в него составят около 1,8 млн рублей. На территории 10 гектаров будут выращиваться овощи и ягоды, сообщил генеральный директор компании «Зеленый мир» Хетаг Макоев.

LaraHughes Теплица

По его словам, местом создания комплекса может стать Моздокский район. Срок реализации проекта составит всего один год. Выращивать в теплицах планируют помидоры, зелень и клубнику. За счет нового объекта его создатели намерены решить вопрос об обеспечении населения республики собственной сельскохозяйственной продукцией, пишет ТАСС.

В настоящее время аграрии Северной Осетии обеспечивают потребности жителей региона в свежих овощах и ягодах лишь на 10−15%, считает Макоев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Северной Осетии также планируют запустить производство спаржи и построить грибной кластер.

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