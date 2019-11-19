Киев, 19 ноября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал побриться после прибытия трёх кораблей ВМС Украины, возвращённых Россией. Об этом он рассказал 19 ноября на брифинге.

President.gov.ua Небритый Владимир Зеленский

«Я хочу извиниться, что я не побрит, это не просто так… Такое есть суеверие. Сейчас я ожидаю корабли. Корабли вернут — тогда побреюсь», — рассказал он.

Напомним, ранее Россия передала Украине два катера и один буксир, которые были остановлены российскими пограничниками в Чёрном море при попытке прорыва через Керченский пролив.

Как заявил командующий военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, корабли находятся в пути и прибудут ориентировочно 20−21 ноября.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил, что членам экипажей украинских кораблей следует рассказать обществу, давало ли им командование приказ устроить провокацию, или нет.

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