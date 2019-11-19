Ханты-Мансийск, 19 ноября, 2019, 14:52 — ИА Регнум. В двух городах Югры, Урае и Ханты-Мансийске, устанавливают видеокамеры на контейнерных площадках, чтобы следить за порядком на них. Таким образом будут выявлены предприниматели, которые не платят за сбор, вывоз и утилизацию мусора, но при этом складируют отходы на придомовых площадках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оператора ООО «Югра-Экология».

Снимок с экрана монитора в диспетчерском центре

Видеокамеры работают в режиме реального времени, изображение поступает в единую дежурно-диспетчерскую службу. Имея зафиксированный на видео факт, нарушителей можно привлекать к административной ответственности, отмечают в ООО «Югра-Экология».

Всего в Ханты-Мансийске запланировано установить на контейнерных площадках 6 камер видеонаблюдения, в Урае уже стоит 21 видеокамера.