Минск, 19 ноября, 2019, 15:02 — ИА Регнум. Создатели «Весёлой фермы» из студии Melsoft выпустили свою новую мобильную игру под названием Family Island. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании Wargaming 19 ноября.

Wargaming Скриншот из игры Family Island

Wargaming Скриншот из игры Family Island

Family Island расскажет о семье первобытных людей, пытающихся выжить на необитаемом острове. Под управлением игрока им предстоит найти своё потерянное племя.

Напомним, Melsoft — это белорусская компания-разработчик видеоигр. Она была основана в 2007 году в Минске.