Москва, 26 ноября, 2019, 02:37 — ИА Регнум. Деньги на борьбу тратятся — а эффекту от этого мало, сетует глава Счётной палаты Алексей Кудрин. Почему, действительно, получается, что власть хочет, как лучше, а выходит, как всегда, рассуждает обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин.

Twentyyearsafter.su Где забота о людях,там и успех. Завод. СССР

Проблема с речами Кудрина не столько в том, что он — один из создателей системы, которая породила массовую бедность российского народа, а что система эта не меняется. Абсолютное господство крупного капитала остаётся в ней неизменным, позволяя в лучшем случае приукрасить реальность, создать картонный фасад с нарисованным благополучием, но оставить за этим фасадом ужасающую перспективу вымирания народа.

В таких условиях деньги в решение проблемы можно вливать бесконечно: они будут утекать в чёрную дыру. И потому, что тратятся неумно, и потому, что концептуально эти траты вообще не привязаны к человеку. Они касаются неких цифр, но не человеческого отношения, борьбы с какими-то одними показателями ради каких-то других показателей, но не за реальное право реального простого человека на достойную жизнь. Это как раз в системе не предполагается.

Читайте статью Михаила Демурина «Чему учит Кудрин: как преодолеть бедность в России?».