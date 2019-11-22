Москва, 22 ноября, 2019, 06:21 — ИА Регнум. Демографическая катастрофа в России… Судя по результатам демографического опроса ИА REGNUM, экономическими мерами поддержки спасти ситуацию нельзя. В чем причина такого положения и есть ли из него выход, рассуждает корреспондент ИА REGNUMЕвгений Цоц.

Иван Шилов ИА REGNUM

По существу, если принимать меры срочного спасения демографической ситуации, то выход возможен в целевой и крайне сильной поддержке многодетных семей. Причем, учитывая, что проблема, настигшая российскую демографию, не вполне материального свойства — то есть, конечно, материнский капитал и пособия на детей нужны, но в создавшейся ситуации идеологического провала необходимого эффекта только меры матподдержки не дадут. Необходим образ, за которым могли бы пойти российские семьи, и пойти против течения. Ведь вся жизнь в мегаполисе и пропаганда нынешних антиценностей работает против увеличения рождаемости, а благополучные многодетные семьи могли бы стать образом, обращающим эту вредную пропаганду в ничто.

И мера эта действительно назрела и перезрела. Речь идет не о косметическом ремонте каких-то мелких демографических недостатков, а о реанимации института семьи как счастливого и многодетного союза мужчины и женщины. Без этого никакой речи о доверии к государству и соотечественникам — а значит, и к будущему страны — не может быть. На этом фоне любые прочие достижения на внутренних и внешних рубежах будут смотреться всего лишь как насмешка и наработка богатств, которые будут унаследованы чужими.

Читайте статью Евгения Цоца «Меры поддержки демографии России опоздали. Нужна реанимация».