Красногорск, 19 ноября, 2019, 14:38 — ИА Регнум. В Подмосковье с начала 2019 года объем производства птицы в живом весе на убой вырос на 5% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На птицефабрике

По словам министра сельского хозяйства региона Андрея Разина, за девять месяцев 2019 года в регионе произвели около 160 тыс. тонн птицы. В 2018 году этот показатель был равен 151,7 тыс. тонн птицы. Прирост производства составил 5%. Разин также отметил, что на территории Подмосковья функционируют пять крупных предприятий по переботке птицы.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, крупнейшему молозаводу Бурятии, задолжавшему по займам, может угрожать банкротство.

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