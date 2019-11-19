Жуковский район, Калужская область, 19 ноября, 2019, 17:08 — ИА Регнум. Управлением ФСБ России по Калужской области пресечена противоправная деятельность двух граждан, причастных к организации канала незаконной миграции на территории региона, сообщили 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы УФСБ России по Калужской области В Калужской области перекрыли канал незаконной миграции

Они организовали пребывание и трудоустройство в Калужской области 44 иностранных граждан, не состоящих на миграционном учете и не имевших разрешений на работу. Это обстоятельства послужили поводом для возбуждения уголовного дела.

Организаторы противоправной деятельности Жуковским районным судом Калужской области признаны виновными, им назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей и двух лет лишения свободы условно со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.