Лос-Анджелес, США, 19 ноября, 2019, 14:23 — ИА Регнум. 18 ноября стало известно о том, что кинокомикс «Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли преодолел отметку в 1 млрд долларов, став самым кассовым фильмом в категории R, предполагающей возможность просмотра лишь совершеннолетними, а также самым прибыльным кинокомиксом. Об этом режиссёр картины написал в своём Инстаграмме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джокер

Кассовые сборы «Джокера» достигли отметки в 1,02 млрд долларов при общих затратах в 70 млн долларов, что обещает создателям фильма огромную прибыль. Для сравнения, создатели последних «Мстителей» при кассовых сборах в 2 млрд долларов смогли заработать лишь 500 млн долларов из-за крупных расходов при создании картины.

Напомним, что картина режиссёра Тодда Филлипса рассказывает историю одного из самых популярных героев вселенной комиксов DC и одного из самых известных антигероев в истории кино. В фильме затронуты темы отношений человека и общества, непонимания со стороны социума и места человека с ментальными проблемами в современном мире.