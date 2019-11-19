Страны НАТО потребовали от Украины список целей на территории России
Источник: Запад потребовал от Украины предоставить список целей на территории РФ
Москва, 21 февраля, 2024, 00:49 — ИА Регнум. Западные страны потребовали от властей Украины предоставить список целей на территории России для дальнейших поставок Киеву дальнобойных ракет. Об этом сообщил журналистам осведомленный источник.
Он уточнил, что на Западе хотят, чтобы украинские власти обосновали целесообразность нанесения ударов по этим объектам.
«Западные спонсоры киевского режима увязывают продолжение поставок Украине боевых ракет повышенной дальности с эффективностью их практического применения», — сказал источник, слова которого приводит «РИА Новости».
Собеседник журналистов отметил, что в НАТО отчётливо понимают, что киевский режим использует террористические методы, атакуя полученными ракетами гражданские объекты и убивая так мирных жителей.
Источник уточнил, что Североатлантический альянс стремится контролировать эксплуатацию и боевое применение поставляемого ракетного вооружения. Он подчеркнул, что НАТО фактически превращает киевский режим в террористическую организацию по аналогии с группировкой ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
По мнению источника, описанная ситуация указывает на то, что альянс напрямую вовлечён в боевые действия против России.
Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о поставках Украине более дальнобойных западных ракет, подчеркнул, что Запад ведёт войну против РФ. Он уточнил, что западные страны передают Киеву оружие, боеприпасы и разведывательные данные.
30 января 2024 года глава МИД РФ отметил, что оружие, которое передают Украине, расползается по горячим точкам и попадает в руки экстремистов и террористов. Он заметил, что на Западе стараются не замечать этой опасности.
16 февраля Лавров проинформировал, что в рекомендациях ЕС о военных поставках Киеву делается упор на дальнобойное оружие.