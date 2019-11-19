Нижний Новгород, 19 ноября, 2019, 14:11 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде сегодня, 19 ноября, затонул дебаркадер по улице Марата в Канавинском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области.

52.mchs.gov.ru Первый этаж дебаркадера — под водой

После получения информации на место происшествия выехали оперативные группы пожарно-спасательного гарнизона и ЦУКС регионального МЧС. По данным спасателей, речь идёт о двухэтажном дебаркадере, который не эксплуатировался: первый этаж — в воде, второй не затонул.

«Погибших и пострадавших нет. Угроза возгорания отсутствует», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что в результате происшествия было разлито топливо. Проводятся работы по ликвидации последствий ЧП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупное происшествие на воде зарегистрировано 11 июля 2019 года: в Нижегородской области судно «Волгарь 33» с баржей столкнулось со шлюзом номер 13. Пострадавших нет, влияния на другие отрасли хозяйства и разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

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