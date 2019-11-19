Тегеран, 19 ноября, 2019, 14:26 — ИА Регнум. 18 ноября Официальный представитель Правительства Ирана Али Рабии сравнил участников массовых беспорядков в Иране с террористами, которые пытались обрушить иранскую государственность после Исламской революции. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Mostafameraji Протесты в Иране

«Некоторые из протестующих подожгли банки, напали на правоохранительные учреждения, уничтожили собственность людей. Данные действия попадают под определение терроризма», — заявил чиновник. Он подчеркнул, что Правительство Ирана рассматривает протесты, как законное право людей, однако действия многих участников беспорядков далеки от мирных манифестаций.

Али Рабии выразил озабоченность тем, что США, которые «совершили самое серьезное преступление против иранской нации, введя санкции», поддерживают действия участников беспорядков.

Напомним, что 15 ноября в некоторых городах Ирана вспыхнули акции протеста в ответ на повышение цен на бензин с 10 000 до 15 000 риалов за литр. В результате столкновений погибли несколько десятков человек. Также было уничтожено, по меньшей мере, 100 филиалов банков и 50 магазинов в разных концах страны.