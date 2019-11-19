Сеул, 19 ноября, 2019, 14:02 — ИА Регнум. Темпы экономического роста Южной Кореи в 2020 году составят 2,1%, а в текущем году не превысят отметку в 2%. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей международного рейтингового агенства Moody’s.

Флаги Южной Кореи

Известно, что данное заявление сделал исполнительный директор компании Кристиан де Гусман во время брифинга, проходившего в одном из отелей Сеула.

Представитель компании отметил, что затянувшийся торговый спор между США и Китаем, замедление темпов мировой экономики негативно скажутся на экономике страны.

Специалисты компании также предполагают, что госдолг Южной Кореи по отношению к ВВП увеличится до 42%, что предположительно, скажется на кредитном рейтинге страны.