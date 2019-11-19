Москва, 19 ноября, 2019, 14:05 — ИА Регнум. Российским туристам не стоит посещать Сирию до нормализации обстановки в этой стране, а туроператорам — продавать туда туры. Об этом говорится в опубликованном 19 ноября сообщении Ростуризма.

Christiaan Triebert Война в Сирии

В ведомстве призвали находящихся в Сирии граждан РФ проявлять крайнюю осторожность и принять все возможные меры к обеспечению своей безопасности. Возможности оказания консульской помощи резко ограничены, говорится в сообщении.

Туроператорам и турагентам рекомендовано приостановить продвижение и реализацию своих услуг.

О начале продажи туров в Сирию ранее сообщило издание «Коммерсантъ». Отмечалось, что 50 туристов из РФ посетили несколько сирийских городов, путешествие для них стоило более 100 тыс. рублей.

Читайте также: Ростуризм советует туристам воздержаться от поездок в Ирак