Владикавказ, 19 ноября, 2019, 13:53 — ИА Регнум. В ряде торговых предприятий Северной Осетии выявлены нарушения правил торговли. Они связаны, в частности, с обвесом покупателей на весах, не прошедших необходимые процедуры контроля. К такому выводу пришли активисты регионального отделения партии «Единая Россия», сообщили ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе организации.

Весы на рынке

С жалобами на плохое обслуживание на предприятиях торговли обратились к партийцам жители республики. В ходе рейдов по городским рынкам было установлено, что весовое оборудование продавцов имеет нарушение сроков поверки. На нем также отсутствуют специальные наклейки, подтверждающие прохождение контроля Роспотребнадзора.

Материалы проверки были направлены в данное ведомство «для принятия мер в отношении недобросовестных продавцов и собственников торговых точек, которые нарушают потребительские права граждан», сообщил координатор партийного проекта «Народный контроль» Александр Тавитов.