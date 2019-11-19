Днепропетровск, Украина, 19 ноября, 2019, 13:55 — ИА Регнум. В Днепропетровске (переименован в Днепр) погиб 44-летний мужчина, сообщил 19 ноября ресурс «Информатор».

Ручная граната

Инцидент произошёл на улице Гладкова. По предварительным данным, погибший получил тяжёлые ранения из-за взрыва гранаты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из общежитий Киева два человека погибли, подорвавшись на гранате.

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