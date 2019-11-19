Санкт-Петербург, 19 ноября, 2019, 13:36 — ИА Регнум. У стороны защиты историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, много версий произошедшего, вплоть до мистических. Об этом рассказал адвокат обвиняемого Александр Почуев.

Полнолуние

По его словам, ранее специалисты по психологии поставили вопрос по поводу луны, которая была в момент произошедшего в активной фазе.

«Три дня было до полнолуния. А это известный медицинский факт, о том, что многие дебюты шизофрении совершаются в это время», — сказал адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, 63-летний Олег Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой сожительствовал. Историк помещен под стражу на время следствия и находится в СИЗО «Кресты». Погибшую девушку похоронили 16 ноября в Краснодарском крае. Ранее адвокат заявил, что Соколов пытался покончить жизнь самоубийством.

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