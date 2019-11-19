Ярославль, 19 ноября, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Жители Ярославской области возмущены ситуацией, которая сложилась вокруг выдачи справок психиатра-нарколога для получения или замены водительских прав. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Очередь к наркологу в Ярославле

Напомним, 22 ноября справка в Ярославской области подорожает с 350 до 4800 рублей (в 14 раз) из-за приказа Минздрава об обязательных медицинских исследованиях водителей на наркотики и злоупотребление алкоголем. В результате получение или замена прав обойдется жителю области в 7600 рублей (4800 рублей справка нарколога, 800 рублей остальные врачи комиссии, 2000 — госпошлина).

«Это просто грабеж средь бела дня. Это неподъемная сумма для сельских жителей, многие из которых получают 11−12 тысяч в месяц. Кроме того, сам порядок получения справки со сдачей этих тестов усложнит жизнь людям, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова. — Мы будем ставить вопрос на комитете по здравоохранению областной думы, откуда взялись такие расценки».

Координатор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев уверен, что меры Минздрава не будут иметь никакого эффекта.

«Во время каждой операции «Бахус» ГИБДД в Ярославле выявляет около 70 пьяных за рулем только в Ярославле. Даже лишение прав не ведет к отказу от вождения в пьяном виде. Количество пьяных за рулем не уменьшится. Если автомобиль — это орудие совершения преступления пьяным водителем, то это орудие надо отнимать. Сейчас получается, что это очередной налог. Государство смотрит на автомобилистов как на дойную корову: есть автомобиль — значит есть деньги».

Депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин считает, что на новых тестах кто-то хорошо заработает.

«Решение увеличить поборы с автомобилистов это удар по тем, кто и так еле выживает — по пенсионерам, возможность наживаться на поставках биомаркеров очередному сынку или родственнику. До чего же изобретательна наша любимая власть», — написал Анатолий Каширин в своем Facebook.

Ярославцы не понимают, почему борьбу с наркоманами и алкоголиками за рулем должны оплачивать законопослушные автомобилисты.

«За эти 4800 рублей автомобилист не получит никакой услуги. Он просто оплатит очередную (не обязательно эффективную) попытку государства избавиться от водителей-наркоманов. Но если это государственная задача, почему она должна решаться только за счет автомобилистов? Разве для пешеходов пьяный за рулем не представляет опасности?», — спрашивает обозреватель ИА REGNUMАнтон Голицын.

Пока что ярославцы борются с нововведением пассивно: в последние дни до повышения цен они пытаются получить заветную справку. В водительские комиссии и к врачам-наркологам выстроились огромные очереди.