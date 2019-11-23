Киев, 23 ноября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Страх Украины перед Россией носит экзистенциальный характер, заявил глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук в интервью австрийскому изданию KATHPRESS. Что имел в виду Шевчук, раскрывает в своей статье редактор Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Украина, объяснил Шевчук, чувствует себя жертвой, а люди ощущают собственную уязвимость перед лицом России и на фоне «продолжающейся много лет войны с внешним агрессором». Хуже всего, что если нынешняя ситуация обернется серьезным военным конфликтом, то за Украину не вступится вообще никто, и она останется одна лицом к лицу с этим «внешним агрессором». Что же делать?

По мнению Шевчука, надо возвращать Крым «и весь Донбасс», а движением в сторону мирного урегулирования является недавний частичный вывод подразделений с обеих сторон на линии фронта в Донбассе. Ну и получать позитив от отношений с другими странами, например, с Польшей, дела с которой идут намного лучше, и надеяться на более активную дипломатию и посредничество Австрии.

Какие еще темы обсуждает украинская региональная пресса, читайте в статье Станислава Стремидловского «Православные патриархи — на войне».