Анкара, 19 ноября, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на заседании фракции Партии справедливости и развития в Великом национальном собрании Турции, заявил: «На переговорах с президентом США Дональдом Трампом мы не смогли найти окончательного решения всех существующих в наших отношениях проблем, но мы показали всему миру, что не позволим им сказываться на отношениях между нашими странами».

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По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайма Эрдоган отметил: «Я сказал, что, если США в вопросе истребителей 5 поколения F-35 продолжат занимать подобную препятствующую достижению компромисса позицию, то Турция, для удовлетворения собственных среднесрочных нужд, будет вынуждена искать иные пути для этого».

Турецкий лидер добавил: «Те, кто пытались представить сепаратистскую террористическую группировку как борцов с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сегодня стремятся замять случаи резни ею мирного населения».