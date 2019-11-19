Исламабад, 19 ноября, 2019, 13:28 — ИА Регнум. 19 ноября специализированный медицинский самолет с экс-премьером Пакистана и лидером оппозиционной «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» Навазом Шарифом вылетел из Лахора (провинция Панджаб) в Доху (Катар).

Z A Balti Наваз Шариф

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, экс-премьер направился на лечение в Лондон вместе с лечащим врачом, родным братом политиком Шехбазом Шарифом и членами семьи. Наваз Шариф смог покинуть Пакистан после того как правительственный кабинет дал окончательное разрешение покинуть страну для прохождения лечения.

Напомним, что ранее Наваз Шариф, отбывавший тюремный срок в Лахоре (провинция Панджаб), был отпущен на свободу под залог по состоянию здоровья. Личные врачи и близкие Шарифа считают, что проблемы с почками и сердечно-сосудистой системой угрожают жизни бывшего премьер-министра и настаивают на лечении за границей.