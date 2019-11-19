Москва, 19 ноября, 2019, 13:37 — ИА Регнум. В Москве правоохранители задержали подозреваемого в сбыте поддельных денежных купюр Европейского центрального банка. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

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Злоумышленник сбывал фальшивые денежные средства в крупном размере. Оперативники провели проверочную закупку и приобрели у подозреваемого пять купюр достоинством 500 евро каждая. По результатам исследования, они оказались поддельными.

Мужчину задержали при очередной попытке реализации фальшивых денег в размере 25 тысяч евро.

По предварительным данным, поддельные купюры были ввезены на территорию РФ из-за границы. Доход от незаконной деятельности составил более одного миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 186 УК РФ, которые соединены в одно производство. Задержанному предъявлено обвинение, мужчину заключили под стражу.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, выясняются все обстоятельства противоправной деятельности.