Москва, 19 ноября, 2019, 13:21 — ИА Регнум. Граждане иностранных государств, которые хотят пройти лечение в России, смогут найти всю необходимую информацию на эту тему на одном официальном ресурсе. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства здравоохранения РФ Сергей Муравьёв.

George Hodan Врач

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Профильный сайт russiamedtravel.ru был разработан Минздравом РФ и запущен с 1 ноября 2019 года. Пока ресурс дорабатывается и «постепенно будет наращивать свою мощность». На сайте будет размещена информация обо всех медицинских организациях, участвующих в реализации проекта, а также необходимая сопутствующая информация для иностранных граждан, планирующих приехать на лечение в Россию.

Справочная информация о ресурсе будет представлена на сайтах посольств и российских консульствах за рубежом.

«Это будет представлено в наших культурных центрах за рубежом и в рамках Россотрудничества за рубежом», — уточнил Муравьёв, слова которого приводит ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, один из федеральных проектов, именуемый как «Развитие экспорта медицинских услуг», реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Федеральный проект гласит, что его целью является увеличение объёма экспорта медицинских услуг не менее, чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США) на период до 2024 года. То есть Минздрав рассчитывает вылечить иностранцев, получив от них к 2024 году миллиард долларов.