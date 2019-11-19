Тюмень, 19 ноября, 2019, 13:12 — ИА Регнум. В Тюменской области предъявлено обвинение в ряде преступлений члену банды, который обвиняется в нескольких преступлениях и находился в розыске 13 лет. Остальные участники банды, как и её главарь, отбывают длительные сроки в местах лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Тюменской области.

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По версии следствия, обвиняемый в 2002 году вошел в банду, члены которой с 1995 по 2003 год совершили 26 вооруженных разбойных нападений на граждан Тюменской и Свердловской областей. Задержанный в Подмосковье 42-летний мужчина, как полагает следствие, с апреля 2002-го по январь 2003 года в составе банды совершил 11 разбойных нападений на граждан, инкассаторов. А также участвовал в нападении на сотрудников ГИБДД, один из которых был убит.

Гражданину предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 209 УК РФ («Бандитизм»), нескольких эпизодах ст. 162 УК РФ («Разбой»), ст. 161 УК РФ («Грабёж»), ст. 158 УК РФ («Кража»).