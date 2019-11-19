Киев, 19 ноября, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Информация о том, что Еврокомиссия (ЕК) рекомендовала Украине вернуться к прямым поставкам природного газа из России вместо реверсных не соответствует действительности. Такое сообщение опубликовано 19 ноября на странице компании «Нафтогаз Украины» в Facebook.

Gov.ua НАК «Нафтогаз Украины»

В компании сообщение о рекомендации ЕК назвали фейком. При этом отмечено, что ЕК рекомендовала Газпрому «заключить долгосрочный контракт со значительным объемом по европейским правилам с новым украинским оператором ГТС».

Новый оператор представляет торговые интересы всех сторон и обеспечивает энергетическую безопасность Европы, утверждают в «Нафтогазе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источник, знакомый с ходом трехсторонних газовых переговоров, рассказал о рекомендации Еврокомиссии Киеву вернуться к прямым закупкам российского газа по 15 млрд кубометров в год. Таким образом будут уменьшены издержки на реверсные закупки энергоносителя.