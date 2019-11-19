Новосибирск, 19 ноября, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Реконструкция полуразрушенного здания бывшего кинотеатра «Пионер» под новосибирский драматический театр под руководством Сергея Афанасьева начнётся раньше федерального финансирования, сообщили ИА REGNUM в мэрии города.

Кинотеатр «Пионер». Новосибирск

В январе 2020 года планируется определиться с подрядчиком, а весной приступить к работам.

Отметим, что за всю 30-летнюю историю у новосибирского драмтеатра не было своего помещения. В 2015 году было решено передать театру муниципальное здание кинотеатра «Пионер». Весь 2016 год ушёл на судебные разбирательства с бывшим арендатором этого помещения. В 2017 году суд был выигран. В 2018 году разработан проект реконструкции. В 2019 году пройдены все согласования и получена экспертиза проекта. Проект был включён в федеральную программу.

«Формально деньги выделены на 2022−2023 годы. Сейчас проводится работа, чтобы передвинуть финансирование на 2020−2021 годы. На совещании у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова при участии мэра города Новосибирска Анатолия Локтя принято решение, что, не дожидаясь федеральных средств, город и область начинают финансирование и реконструкцию здания «Пионера» в следующем 2020 году», — пояснила заместитель мэра — начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.

По словам и. о. министра культуры Новосибирской области Юрия Зимнякова, деньги на реконструкцию заложены в бюджет области на 2020 год. Проект финансового документа сейчас на рассмотрении депутатов Заксобрания. После утверждения документа, будет известна сумма, выделенная на реконструкцию здания.

ИА REGNUM сообщало, что ранее депутат Государственной Думы от Новосибирской области Вера Ганзя (КПРФ), после публичного заявления художественного руководителя Новосибирского городского драматического театраСергея Афанасьева об уходе из-за невыносимых условий, в которых оказался театр, сообщила, что в региональном бюджете нашлись 82 млн рублей.

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