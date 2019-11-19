Варшава, 19 ноября, 2019, 12:35 — ИА Регнум. «Если Польша будет участвовать в натовской агрессии против России, по ней будут наноситься удары тактическим ядерным оружием России, и Польша прекратит свое существование», — так военный экспертКонстантин Сивков прокомментировал публикацию издания Mysl Polska о двух вариантах войны России и США.

Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

Эксперт также отметил, что США хотели бы ограничить войну с Россией и Китаем территориями третьих стран, в ходе данных конфликтов американцами рассматривают и ограниченное применение ядерного оружия. Константин Сивков подчеркнул: «Для поляков такая война будет губительна. Она решит польский вопрос полностью путем уничтожения Польши, потому что на территории этой страны будут развернуты группировки войск». Об этом пишет газета «Взгляд».

Издание Mysl Polska в качестве первого сценария войны между Россией и США описало нанесение вооружёнными силами США массированного удара, в том числе и с использованием средств ядерного нападения. Однако этот вариант развития событий признан польским изданием рискованным, т.к. в данном случае Москва будет способна к ответному разрушительному удару.

Вторым сценарием названа экономическая изоляция России, в результате которой якобы должна произойти смена политического руководства.

Польское издание всё-таки было вынуждено признать, что Россия в достаточно сложной ситуации смогла переломить ситуацию в Сирии и добиться там успеха. Кроме того, Москва сумела достичь хороших результатов в налаживании отношений с Турцией и Израилем, а американская политика на Ближнем Востоке привела Вашингтон к унизительному поражению.