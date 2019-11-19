Возраст выхода на пенсию остается ключевым вопросом для реформы во Франции
Париж, 19 ноября, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Согласно новому отчету Совета по вопросам пенсионного обеспечения Франции, необходимо установить сбалансированный возраст выхода на пенсию, чтобы избежать дефицита пенсионного фонда.
Совет по вопросам пенсионного обеспечения Франции, по указу премьер-министра Эдуар Филиппа, составил отчет, целью которого было проанализировать состояние пенсионных накоплений к моменту начала реформы в 2025 году. Согласно отчету, с которым корреспонденты журнала L"Express смогли ознакомиться 19 ноября, к 2025 году в пенсионной системе скорее всего сохранится дефицит в размере от 7,9 до 17,2 млрд евро, что соответствует 0,3−0,7% прогнозируемого ВВП Франции на 2025 год.
По распоряжению правительства Совет также подготовил список мер, необходимых для ликвидации дефицита к моменту начала пенсионной реформы. Все меры касаются изменений трех основных показателей: регулирования пенсионных выплат, увеличения накопительной части и регулирования возраста выхода на пенсию. Наиболее предпочтительным вариантом, по мнению совета, является изменение возраста выхода на пенсию.
Во Франции минимальный пенсионный возраст установлен на уровне 62 лет для мужчин и женщин. Средняя продолжительность жизни около 82 лет. Ещё в своей предвыборной кампании нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон давал обещание не повышать пенсионный возраст. По новому «универсальному» пенсионному режиму будет установлена единая ставка пенсионных взносов (для сумм, заработанных до «порога» в 40 тысяч евро в год — 28,12%, от 40 до 120 тысяч — 12,94%). Указанные 120 тысяч евро — это новый «потолок» пенсионных накоплений (вместо нынешних 324 тысяч). Против пенсионной реформы с сентября 2019 года во Франции прошли многочисленные протесты.