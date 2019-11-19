Париж, 19 ноября, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Согласно новому отчету Совета по вопросам пенсионного обеспечения Франции, необходимо установить сбалансированный возраст выхода на пенсию, чтобы избежать дефицита пенсионного фонда.

(сс) pasja1000 Пенсионеры

Совет по вопросам пенсионного обеспечения Франции, по указу премьер-министра Эдуар Филиппа, составил отчет, целью которого было проанализировать состояние пенсионных накоплений к моменту начала реформы в 2025 году. Согласно отчету, с которым корреспонденты журнала L"Express смогли ознакомиться 19 ноября, к 2025 году в пенсионной системе скорее всего сохранится дефицит в размере от 7,9 до 17,2 млрд евро, что соответствует 0,3−0,7% прогнозируемого ВВП Франции на 2025 год.

По распоряжению правительства Совет также подготовил список мер, необходимых для ликвидации дефицита к моменту начала пенсионной реформы. Все меры касаются изменений трех основных показателей: регулирования пенсионных выплат, увеличения накопительной части и регулирования возраста выхода на пенсию. Наиболее предпочтительным вариантом, по мнению совета, является изменение возраста выхода на пенсию.

Во Франции минимальный пенсионный возраст установлен на уровне 62 лет для мужчин и женщин. Средняя продолжительность жизни около 82 лет. Ещё в своей предвыборной кампании нынешний президент Франции Эмманюэль Макрон давал обещание не повышать пенсионный возраст. По новому «универсальному» пенсионному режиму будет установлена единая ставка пенсионных взносов (для сумм, заработанных до «порога» в 40 тысяч евро в год — 28,12%, от 40 до 120 тысяч — 12,94%). Указанные 120 тысяч евро — это новый «потолок» пенсионных накоплений (вместо нынешних 324 тысяч). Против пенсионной реформы с сентября 2019 года во Франции прошли многочисленные протесты.