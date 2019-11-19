Москва, 19 ноября, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) призвал повысить штрафы за недолив топлива на АЗС, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

«Штрафы, которые предусмотрены компаниям, которые нагло обманывают наших граждан, — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и до 100 тыс. рублей для юрлиц. Люди зарабатывают на недоливе топлива миллионы рублей, компании топливные зарабатывают на этом миллионы рублей, при этом штраф, который они иногда платят раз в год, иногда намного реже — 100 тыс. рублей», — возмущён Власов.

Парламентарий считает такое положение вещей недопустимым.

«Это недопустимо. Мы требуем навести порядок, чтобы наказание соответствовало тому деянию, которое топливные компании, должностные лица делают», — сказал депутат.

Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, сообщили в пресс-службе Минпромторга.