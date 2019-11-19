В Госдуме настаивают на соразмерных штрафах за недолив топлива на АЗС
Москва, 19 ноября, 2019, 12:32 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) призвал повысить штрафы за недолив топлива на АЗС, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.
«Штрафы, которые предусмотрены компаниям, которые нагло обманывают наших граждан, — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и до 100 тыс. рублей для юрлиц. Люди зарабатывают на недоливе топлива миллионы рублей, компании топливные зарабатывают на этом миллионы рублей, при этом штраф, который они иногда платят раз в год, иногда намного реже — 100 тыс. рублей», — возмущён Власов.
Парламентарий считает такое положение вещей недопустимым.
«Это недопустимо. Мы требуем навести порядок, чтобы наказание соответствовало тому деянию, которое топливные компании, должностные лица делают», — сказал депутат.
Фактический недолив топлива на автозаправках в России превышает норму в два-три раза, сообщили в пресс-службе Минпромторга.