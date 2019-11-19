Санкт-Петербург, 19 ноября, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Единственной женщине из числа подсудимых на процессе по делу о теракте в метро Петербурга — Шохисте Каримовой — гособвинитель попросил назначить 20 лет колонии общего режима, передает 19 ноября корреспондент ИА REGNUM из зала суда.

Дарья Драй ИА REGNUM Подсудимая Шохиста Каримова

Напомним, в понедельник, 18 ноября представитель государственного обвинения Надежда Тихонова зачитала сроки, которые просит суд назначить подсудимым. Так для четверых обвиняемых требуют пожизненные сроки в колонии особого режима, пятерым — сроки от 28 до 27 лет.

Оставшимся двум объявить желаемое наказание гособвинитель не смогла, так как одна из подсудимых, 48-летняя Шохиста Каримова, упала в обморок, как только до нее дошла очередь. Суд перенес заседание на следующий день.

В итоге, во вторник, 19 ноября, гособвинитель обратился к суду с просьбой приговорить Каримову к 20 годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Путём античного сложения наказания окончательно определить наказание со сроком 20 лет и штрафом в размере 1 млн рублей», — заявила гособвинитель.

Напомним, подсудимым вменяют участие в террористическом сообществе и подготовку взрыва 3 апреля 2017 года. В тот день погибли 15 пассажиров метро и террорист-смертник Акбаржон Джалилов, еще около 100 человек пострадали.