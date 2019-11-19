Киев, 19 ноября, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Украинские власти заложат в закон о рынке земли механизм спецконфискации в пользу государства, чтобы не допустить покупки земли российскими гражданами. Об этом рассказал уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Дележ Украины

По его словам, в законе о продаже земли сельхозназначения, в переходных положениях, будет чётко сказано, что для допуска иностранцев к покупке земли потребуется всеукраинский референдум.

«До этого момента — никаких иностранцев. Россияне в принципе не обсуждаются», — приводит слова Лещенко «Интерфакс-Украина».

Если же граждане РФ окажутся в числе основателей украинских компаний, покупающих землю, будет применена спецконфискацию в доход государства. В законе такая норма будет оговорена, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября Верховная рада приняла законопроект об обороте рынка земли сельскохозяйственного назначения.

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