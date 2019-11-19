Томск, 19 ноября, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Вакцинацию от гриппа прошли 352 тысячи жителей Томской области, сообщили ИА REGNUM 19 ноября в администрации региона.

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В том числе привиты 261 тысяча взрослых и 91 тысяча детей.

По информации областных властей, вакцинация проводится современными отечественными препаратами «Совигрипп», «Ультрикс квадри», «Ультрикс», «Флю-М».

Как сообщало ИА REGNUM, в Курской области прививки от гриппа сделали 31,7% жителей.