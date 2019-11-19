Тбилиси, 19 ноября, 2019, 12:22 — ИА Регнум. Американский международный республиканский институт (IRI) опубликовал свой первый опрос после июньских акций в Грузии. Согласно исследованию, за последнее время доверие к правительству в Грузии резко снизилось.

ИА REGNUM Акция протеста, Грузия

По данным организации, ни одна партия не имеет явного преимущества на предстоящих выборах в 2020 году. Основной проблемой для граждан Грузии остается состояние экономики страны. Согласно исследованию, 80% респондентов назвали главной проблемой в масштабах страны безработицу, жилищные расходы и бедность.

В связи с этим в институте отметили, что у партий есть возможность получить доверие народа, сформировав привлекательную программу развития экономики.

«Исходя из того, что 61% избирателей делают акцент на экономической программе выборов, а треть все еще не определилась с тем, кто станет их первым выбором, у тех политических партий, которые разрабатывают согласованную и привлекательную экономическую платформу, будет больше шансов сформировать парламентское большинство».

Полевые работы исследования провел Институт исследований и маркетинга (IPM) с 11 сентября по 14 октября 2019 года. Было опрошено 1500 человек. По данным института, погрешность не превышает 2,5%.